Lens joue les mauvais élèves pour Yannick Cahuzac
Un carton rouge à venir sur le banc ? Alors que Lens vient de se séparer Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac est missionné de reprendre les rêves du carosse artésien . Petit couac : outre le caractère bien trempé du Corse, le bonhomme n’a pas encore son diplôme d’entraîneur.
Or, pour exercer ses fonctions ce vendredi à Monaco, Cahu et son écurie ont besoin d’une dérogation . Comme le rapporte L’Equipe , les Lensois devraient l’obtenir et éviter de claquer 25 000 euros d’amende. …
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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