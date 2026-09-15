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Lens joue les mauvais élèves pour Yannick Cahuzac
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 20:53
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Lens joue les mauvais élèves pour Yannick Cahuzac

Lens joue les mauvais élèves pour Yannick Cahuzac

Un carton rouge à venir sur le banc ? Alors que Lens vient de se séparer Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac est missionné de reprendre les rêves du carosse artésien . Petit couac : outre le caractère bien trempé du Corse, le bonhomme n’a pas encore son diplôme d’entraîneur.

Or, pour exercer ses fonctions ce vendredi à Monaco, Cahu et son écurie ont besoin d’une dérogation . Comme le rapporte L’Equipe , les Lensois devraient l’obtenir et éviter de claquer 25 000 euros d’amende.

SW pour SOFOOT.com

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