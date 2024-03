information fournie par So Foot • 30/03/2024 à 16:33

Lens intronise un nouveau chef de sa cellule de recrutement... mais en fait non

Lens intronise un nouveau chef de sa cellule de recrutement... mais en fait non

Mike Mode, victime de la fast fashion .

En milieu de journée, ce samedi, Foot Mercato et L’Équipe annonçaient que le Français Mike Mode, 25 ans et présenté comme un ancien recruteur pour les équipes de jeunes du Séville FC, avait pris ses quartiers en début de semaine à la tête de la cellule de recrutement du RC Lens. Un mandat qui n’aura pas duré longtemps puisqu’à 15h10, le même jour, L’Équipe a expliqué que Mode ne devrait finalement pas être conservé. « La cause ? Un incroyable imbroglio sur la véracité de son début de carrière » , explique le quotidien sportif.…

JB pour SOFOOT.com