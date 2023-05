information fournie par So Foot • 31/05/2023 à 14:22

Lens : « Il n'y aura pas d’hémorragie » lors du mercato, prévient Arnaud Pouille

Lens ne se fera pas chicoter lors de ce mercato.

Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, s’est confié sur la feuille de route pour la saison prochaine, au micro de RMC Sport ce mercredi : « On discute tous les jours avec Franck (Haise), on va rediscuter et se voir d’ici à lundi prochain. Franchement, il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas alignés. Il n’y a pas de sujet. Il sera coach mais aussi manager général » , précise le dirigeant sur l’avenir de son entraîneur.…

TJ pour SOFOOT.com