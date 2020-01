Lens frustre le HAC, Niort et le Paris FC offrent un nul furieux

Dans une soirée complètement folle, où pas moins de huit penalties ont été sifflés, la plus grosse purge est étonnamment venue du Havre, d'où Lens est reparti avec un 0-0 qui lui permet de conforter sa troisième place, grâce aux défaites conjuguées d'Ajaccio devant Châteauroux (0-1) et de Troyes contre Grenoble (1-2). La masterclass est elle étonnamment venue de Niort, où le Paris FC a arraché le nul au bout d'un match incroyable (4-4). Dans tout ça, les belles opérations de la soirée sont signées Clermont, vainqueur d'Orléans (3-1), et Guingamp, qui a tapé Auxerre sur le tard (1-0), quand Valenciennes et Nancy ont dû se contenter du nul à Rodez (1-1) et au Mans (1-1). Près de deux mois après son dernier succès, Caen est péniblement allé chercher les trois points à Chambly (0-1). Champagne !

Le Havre 0-0 Lens

AC Ajaccio 0-1 Châteauroux

À défaut de marquer, il faut savoir ne pas prendre de but. Jean-Louis Leca, qui claque sur sa barre une demi-volée vicieuse de Fontaine (25), et Steven Fortes, qui découpe le mollet de Kadewere (29), l'ont bien compris. L'arrivée au Stade Océane d'Édouard Philippe à la pause a le don d'achever le Zimbabwéen, touché à la cuisse et sorti contre son gré avant l'heure de jeu. En l'absence du meilleur buteur de Ligue 2, Badé croit enfiler le costume du héros côté havrais, mais voit sa réalisation sur corner refusée pour un hors-jeu inexistant (69). Pas de quoi ôter au Premier ministre son, malgré un nul qui permet à Lens (battu une seule fois sur les 17 derniers matchs de Ligue 2) d'accentuer son avance sur la concurrence, et empêche le HAC de revenir à hauteur de Troyes à la quatrième place.