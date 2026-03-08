Lens foudroie Metz

Lens 3-0 Metz

Buts : Abdulhamid (44 e ), Thauvin (46 e ), Haidara (52 e ) pour les Sang et or

Pas de fatigue qui soit. Malgré le combat de haute volée jeudi face à l’OL, Pierre Sage a aligné ce dimanche après-midi le même onze de départ. La donne était simple pour les Lensois : gagner pour revenir à un point de la première place occupée par le Paris Saint-Germain. Les Sang et or ont ainsi profité du coup d’arrêt des Parisiens face à Monaco (1-3) pour refaire leur retard sur la première place contre Metz, qui manque l’occasion de revenir à trois points de la place de barragiste, avec un succès net et sans bavures.…

LB pour SOFOOT.com