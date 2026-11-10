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Lens, flop modèle
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 20:06

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Lens, flop modèle

Lens, flop modèle

En trois mois à peine de compétitions, le RC Lens a déjà remercié deux entraîneurs, Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac, digérant mal une dernière saison exceptionnelle sur tous les plans. C'est la dure loi de ce foot : un club érigé en modèle à suivre en août peut se retrouver à l'envers en novembre.

Il ne fait plus bon d’être supporter de Lens. Ce n’est pas du tout ce qu’on se disait, six mois plus tôt, quand les Sang et Or fêtaient la première Coupe de France de leur histoire après avoir décroché sa qualification en Ligue des champions en qualité de dauphin de l’intouchable Paris Saint-Germain. Ce n’est toujours pas ce qu’on se disait à la mi-août, quand les Lensois semblaient avoir digéré comme des chefs le départ de Pierre Sage en lançant leur saison par une victoire de prestige contre le PSG et une petite ligne supplémentaire au palmarès avec le Trophée des champions, le dernier de l’Hexagone qui manquait dans la vitrine lensoise. C’était le 16 août, c’était encore l’aube d’une nouvelle saison présentée comme celle de la confirmation et de la continuité.

Nous sommes le 10 novembre, à peine trois mois plus tard, et le club érigé volontiers (à juste titre) en modèle à suivre pour tous les autres derrière le PSG a perdu le fil de la belle histoire qu’il aime raconter. Après Dino Toppmöller, son mandat de 91 jours, ses deux petites défaites en six matchs et la bisbille avec son adjoint Nelson Morgado, c’est au tour de Yannick Cahuzac de prendre la porte. Le successeur du coach allemand aura tenu une cinquantaine de jours pour sa première expérience dans le costume de numéro un (6 défaites en 9 matchs). Deux coachs virés alors que l’hiver n’a pas encore commencé, cela ne ressemble pas à un club qui travaille bien et c’est maintenant tout le RC Lens qui doit se remettre la tête à l’endroit.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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