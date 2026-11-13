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Lens et Pierre Sage, remariés au premier écart ?
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 08:31

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Lens et Pierre Sage, remariés au premier écart ?

Lens et Pierre Sage, remariés au premier écart ?

Tout juste remercié par Crystal Palace, Pierre Sage pourrait très vite rebondir à... Lens, d’où il est parti en juin dernier. Un retour six mois en arrière et un choix qui, s’ils semblent limpides au premier abord, peuvent tout de même interroger.

Début juin 2026, c’est la stupeur à Lens. Vainqueurs de leur première Coupe de France deux semaines auparavant, les Artésiens voient Pierre Sage claquer la porte et prendre la direction de l’Angleterre, à Crystal Palace. Un coup d’arrêt dans la dynamique d’un club à la gestion saluée de tous et qui s’est autant appuyé sur un effectif qui tournait à plein régime que sur les préceptes d’un Stone Wise qui confirmait toutes les bonnes impressions laissées du côté de Lyon.

Début novembre, empêtré dans un grand bordel sportif, à tous les niveaux, le RC Lens foncerait déjà vers un retour de Pierre Sage, tout juste licencié par Crystal Palace, dans le Pas-de-Calais. Une bonne idée sur le papier, tant la saison 2025-2026 exceptionnelle des Lensois devait au travail de son coach, mais l’est-elle vraiment au regard des dynamiques du club et de l’entraîneur ?…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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