Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lens et Grenoble se quittent sur un triste 0-0 Reuters • 11/02/2020 à 00:01









Lens et Grenoble se quittent sur un triste 0-0 par Hugo Chalmin (iDalgo) En clôture de la 24ème journée de Ligue 2, le RC Lens recevait Grenoble au Stade Bollaert lundi. Au terme des 90 minutes, aucune des deux formations n'a réussi à prendre l'avantage. Elles se sont quittées sur le score de 0 à 0. Malgré une première période globalement dominée par le RCL, ce dernier ne parvient pas à cadrer le moindre tir. Lors du retour des vestiaires, Lensois et Grenoblois affichent toujours un cruel manque d'inspiration offensive et se neutralisent. Avec ce point du match nul, le GF 38 stagne toujours à la 10ème place du classement et enchaîne une quatrième rencontre d'affilée sans défaite. En ce qui concerne le club nordiste, ce 0-0 peut laisser un goût amer. Les Sang et Or avaient la possibilité de revenir à deux points du leader, Lorient, qui s'est incliné 2-1 à Guingamp samedi.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.