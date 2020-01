Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lens et Clermont se neutralise sur le score de 1-1 Reuters • 25/01/2020 à 17:24









Lens et Clermont se neutralise sur le score de 1-1 par Hugo Chalmin (iDalgo) Pas de vainqueur dans ce duel du haut de tableau entre Lens et Clermont. Les deux équipes se sont quittées samedi sur le score de 1-1. Sur une série de sept matchs consécutifs sans défaite, les Clermontois prennent l'avantage dans cette rencontre au Stade Bollaert. C'est Adrian Grbic qui ouvre le score pour les Auvergnats à la 55ème minute. L'attaquant autrichien profite d'une erreur de la défense lensoise pour inscrire son 15ème but de la saison. Mené à domicile, le RC Lens n'abdique pas et réagit par l'intermédiaire de Corentin Jean. Tout juste entré en jeu, la nouvelle recrue des Sang et or égalise à la 71ème minute. L'ancien du centre de formation troyen marque pour sa première sous les couleurs de Lens. Un match nul qui n'arrange finalement personne. Les Nordistes, 2ème, restent à trois points du leader, le FC Lorient. De son côté, Clermont, 6ème, possède cinq points de retard sur Ajaccio qui occupe la troisième place du championnat. 1er match de Jean

