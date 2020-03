Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lens domine le Paris FC et redevient dauphin Reuters • 02/03/2020 à 22:59









Lens domine le Paris FC et redevient dauphin par Samuel Martin (iDalgo) Un changement et ça repart. Après deux défaites de rang et la nomination de Franck Haise sur le banc, le Racing Club de Lens s'est relance à Charléty (0-2) en clôture de la 27e journée de Ligue 2. Une victoire précieuse pour les Sang et Or qui repassent à la deuxième place du classement. Dès les premières minutes, ils étouffent le Paris FC qui ne trouve pas la solution pour s'extirper du pressing. Parfaitement lancé sur la droite, Banza voit Sotoca dans la surface et lui adresse un bon centre que l'attaquant conclu de la cuisse gauche (37', 0-1). On prend les mêmes et on recommence au retour des vestiaires puisque Sotoca s'offre un doublé sur un nouveau service de camarade d'attaque (47', 0-2). Dépassés, les Parisiens n'ont pas réussi à inquiéter Jean-Louis Leca de la partie (2 tirs et 0 cadré). Les locaux restent à la 17e place en position de premier non-relégable, à deux points de Niort 18e.

