Lens, des dents en Nord

RC Lens' Florian Sotoca (fourth right) is congratulated by his team mates after scoring his sides first goal of the game during the pre-season friendly match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Saturday August 5, 2023. - Photo by Icon sport

Deuxième de Ligue 1 au printemps, le RC Lens démarre dimanche une nouvelle saison et une nouvelle vie : celle d'un chassé européen.

C’est un souvenir de veille de match de Ligue 1, aujourd’hui rangé au fond des mémoires de deux hommes. Alors que l’on voit le bout du mois de septembre 2020, Laurent Bessière, à l’époque directeur de la performance du RC Lens, et Franck Haise, qui s’apprête à prendre le départ, ce dimanche, à Brest, de sa quatrième saison sur un banc de l’élite, se baladent. Un déplacement à Nîmes est le moment choisi par Bessière pour interroger Haise sur ses rêves et son ambition à long terme avec les Sang et Or. Réponse du coach : « Permettre à Lens de revivre des soirées européennes. » Avant de suer sur la pelouse des Costières, Lens pointait à la cinquième place du championnat, avec trois victoires et une petite défaite, mais l’idée d’un ticket européen ne ressemblait évidemment qu’à un fantasme de doux-dingue. Aujourd’hui, voilà le tableau : Haise, promu manager général du club nordiste en octobre 2022, s’avance vers un nouvel exercice avec la casquette de meilleur coach de Ligue 1, le RC Lens présente un budget record de 118 millions d’euros et les fidèles de Bollaert-Delelis vont voir débouler dans quelques semaines le gratin du continent dans le Pas-de-Calais, ce dont ils ont été privés depuis une victoire mythique face à l’AC Milan (2-1), en octobre 2002. Si Franck Haise a vu son vœu être exaucé, c’est évidemment le résultat d’un tout : d’une politique globale de club bien pensée, d’une approche du jeu positive et en perpétuelle évolution (l’équipe a, par exemple, fait des ajustements décisifs sur le plan défensif la saison dernière, ce qui lui a permis de boucler la saison avec le meilleur bilan de Ligue 1), d’une pile de choix malins. L’histoire est belle.

Cohérence et joli luxe

Mais à quoi va rassembler le prochain chapitre ? Là est tout le mystère à l’heure de voir les Sang et Or, dauphins du PSG la saison dernière avec 84 points, soit un seul de moins que les Parisiens, pousser les portes du saloon Francis-Le Blé, un stade où ils ne se sont pas imposés depuis leur retour en Ligue 1. Ce que l’on sait, pour le moment, est que le RC Lens a perdu cet été deux de ses cartes majeures – son capitaine, Seko Fofana, et Loïs Openda, sa plus fine gâchette (21 buts) -, mais aussi que la cellule de recrutement du club avait suffisamment bien préparé ses dos

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com