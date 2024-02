information fournie par So Foot • 10/02/2024 à 19:48

Lens croque Strasbourg et poursuit sa bonne série

Lens croque Strasbourg et poursuit sa bonne série

RC Lens 3-1 RC Strasbourg Alsace

Buts : Wahi (16 e ), Pereira da Costa (30 e ) et Sotoca (58 e ) pour les Sang et Or // Delaine (43 e ) pour les Alsaciens.

Pour les Jean Racings.…

LT pour SOFOOT.com