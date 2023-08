information fournie par So Foot • 05/08/2023 à 18:35

Lens craque face à Manchester United

Manchester United 3-1 Lens

Buts : Rashford (48 e ), Antony (53 e ) et Casemiro (58 e ) pour les Red Devils // Sotoca (24 e ) pour les Sang et Or

C’est ce qu’on appelle une sacrée carte de visite.…

FP pour SOFOOT.com