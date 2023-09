information fournie par So Foot • 29/09/2023 à 23:29

Lens confirme son embellie à Strasbourg

Vainqueur sur la pelouse de Strasbourg (0-1) ce vendredi en ouverture de la septième journée de Ligue 1, Lens poursuit sa remontée au classement et se rassure avant une semaine dantesque.

RC Strasbourg Alsace 0-1 RC Lens

But : Wahi (16 e ) pour les Sang et Or

La dynamique des résultats a encore frappé. D’un côté, Strasbourg jouissait d’un joli début de saison et pouvait rejoindre provisoirement Brest en tête de la Ligue 1 malgré des performances globalement en baisse. De l’autre, Lens avait enfin stoppé sa spirale négative en glanant son premier succès contre Toulouse la semaine dernière, quittant ainsi la zone de relégation. Et malgré l’écart au classement, ce sont bien les vice-champions de France qui repartent avec trois points de plus ce soir après un match maîtrisé quasiment de bout en bout face à des Strasbourgeois en panne d’imagination offensivement.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com