Lens confirme le départ de Toppmöller et livre des précisions

Lens confirme le départ de Toppmöller et livre des précisions

Plus fort que Guy Roux. Le RC Lens a officialisé ce mardi soir la fin de sa collaboration avec Dino Toppmöller « dans un esprit de respect mutuel ».

Le coach allemand quitte le club sang et or après avoir dirigé seulement six rencontres, dont une victoire renversante en Ligue des champions contre le Slavia Prague et un Trophée des champions remporté face au PSG au tout début de son mandat.…

CG pour SOFOOT.com