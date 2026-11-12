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Lens confirme le départ de Cahuzac
information fournie par So Foot 12/11/2026 à 19:30

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Lens confirme le départ de Cahuzac

Lens confirme le départ de Cahuzac

Cul-de-sac pour Cahuzac. Lens confirme ce qui était dans les tuyaux depuis le début de la trêve, et la fin du mois d’octobre terrible des Lensois. Par un communiqué, le Racing a officialisé le départ de Yannick Cahuzac . L’ancien milieu de terrain, qui avait terminé sa carrière de joueur dans le Pas-de-Calais, a eu le temps de diriger neuf petits matchs sur le banc lensois depuis son arrivée mi-septembre, après le départ surprise de Dino Toppmöler. Pour trois victoires.

« Appelé à assurer cette responsabilité sans échéance prédéfinie, Yannick Cahuzac a accompagné le groupe professionnel au cours d’une période de transition lors de laquelle il a mis toute son énergie et son engagement au service du Racing » , publie le club, qui pourrait faire revenir son ex : Pierre Sage, tout juste éjecté du banc de Crystal Palace, est pressenti pour revenir chez les Sang et Or .…

UL pour SOFOOT.com

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