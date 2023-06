Lens confirme des échanges entre Seko Fofana et Al-Nassr

Ça commence à faire beaucoup d’ambassadeurs.

La belle histoire d’amour serait donc proche de la rupture ? Seko Fofana et Lens, c’était prévu jusqu’en 2025 et il se pourrait bien que le club artésien mette fin à cette alliance d’enfer cet été. En effet, le capitaine ivoirien est pisté par Al-Nassr, le club saoudien où évolue Cristiano Ronaldo et pourrait le rejoindre d’ici peu si l’on en croit les Sang et Or, qui confirme des échanges entre les deux parties concernant un possible départ « Le club confirme des échanges entre Al-Nassr et Seko Fofana/son entourage d’un côté. Et de l’autre entre Seko Fofana/son entourage et le Racing . Les échanges s’inscrivent dans la plus grande transparence, un respect mutuel et dans l’intérêt de toutes les parties prenantes ». Au bout du compte, le club du Nord pourrait recevoir une belle enveloppe, remplie d’un chèque d’à peu près 40 millions d’euros en cas d’accord.…

AC pour SOFOOT.com