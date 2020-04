Lens, comme une évidence

En actant la fin des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, la LFP a officialisé le retour dans l'élite du Racing Club de Lens, embourbé en L2 depuis cinq ans et passé tout près de la remontée en 2017 et 2019. Un retour plus que logique, quoiqu'en dise le FC Seum emmené par les supporters du voisin lillois.

Trois pas d'élan, et un tir qui prend à contre-pied Alexandre Letellier. On joue depuis cinquante minutes ce lundi 9 mars dans un stade Bollaert-Delelis vidé de ses supporters et de son âme, et Florian Sotoca inscrit sur penalty l'unique but de la rencontre décalée de la 28journée de L2 entre Lens et Orléans (1-0). L'attaquant artésien ne le sait pas encore - pas plus que quiconque, d'ailleurs -, mais son huitième pion en championnat (ce qui en fait le meilleur buteur lensois), le troisième en une semaine après son doublé sur la pelouse du Paris FC (0-2), assure au RC Lens son retour dans l'élite du football français après cinq ans de purgatoire. Après seulement... 28 journées.Le RC Lens a-t-il roulé à ce point sur la Ligue 2, pour acter sa remontée avant même l'arrivée du printemps ? Non, et c'est d'ailleurs ce que pointent depuis 48 heures - depuis qu'elle se précise pour de bon au gré des annonces du gouvernement, de Noël Le Graet et de la LFP - tous ses: cette promotion, le club artésien ne l'a pas officiellement gagnée sur le terrain mais dans les instances. Un mantra martelé ça et là par les supporters ajacciens, troyens ou clermontois dont les cris d'orfraies ont trouvé sur les réseaux sociaux un savoureux écho chez leurs homologues lillois. Un club dont le président Gérard Lopez prône une fin de championnat simulée par un algorithme douteux, allant lui-même à l'encontre de la vérité du terrain.La vérité du terrain, la voilà : à l'instant où ces lignes sont rédigées, les hommes de Franck Haise sont deuxièmes. Une position synonyme d'accession directe, en fin