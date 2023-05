Lens chicote Marseille

Dans le choc pour la course à la deuxième place, le RC Lens a surclassé l'Olympique de Marseille (2-1). Galvanisés par un Seko Fofana taille patron et un stade Bollaert incandescent, les Artésiens se rapprochent plus que jamais d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Lens 2-1 Marseille

Buts : Fofana (42 e ) et Openda (60 e ) pour les Lensois // Payet (88 e ) pour les Marseillais

Dans le duel pour la place de dauphin entre la meilleure équipe à domicile et la meilleure équipe à l’extérieur, Lens a surclassé Marseille en signant ce samedi soir un quinzième succès à domicile cette saison (2-1). À Bollaert, cratère incandescent à guichets fermés pour la 24 e fois d’affilée, les Sang et Or se sont en effet sublimés dans une soirée aux saveurs d’Europe pour récupérer la deuxième place aux Phocéens et revenir provisoirement à trois points du Paris Saint-Germain.…

Par Thomas Morlec, à Bollaert pour SOFOOT.com