Lens bouscule la structure de son actionnariat

Un vent d’Amérique arrive dans le ch’nord. Le Racing Club de Lens repense la structure de son actionnariat et annonce l’arrivée de deux nouveaux actionnaires minoritaires à son capital .

Primo, le fonds américain « Entrepreneur Equity Partners » (EEP), déjà présent au board du Bolton Wanderers, entre au capital lensois à hauteur de 13,93% . Le club nordiste partage que « l’intégralité de cet apport en fonds propres financera les opérations structurantes prévues autour de Bollaert-Delelis ». Deuxio, côté frenchie, Jean-Paul Lempereur, fondateur du groupe Lempereur et très implanté dans la région, entre au capital du RC Lens à hauteur de 2,79 %. Là aussi, l’homme sera « au service des vertueux projets de développement infrastructurels ». …

ABS pour SOFOOT.com