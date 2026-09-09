Lens : au Nord, ça doit être l’ambition

Dauphin du PSG la saison passée, vainqueur de la Coupe de France et du Trophée des champions, le RC Lens démarre sa campagne de Ligue des champions sur la pelouse du Slavia Prague, ce jeudi soir. Au vu des progrès récents du club, hors de question d’enfiler le costume du petit Poucet qui vient juste pour se mettre quelques étoiles dans les yeux.

« Je n’avais jamais rêvé d’aller à Anfield avec ma propre équipe. » La petite phrase, signée Joseph Oughourlian quelques minutes après le tirage au sort de la Ligue des champions, dit beaucoup de ce que représente une participation à la plus belle compétition européenne pour un club comme Lens. Une quatrième invitation dans l’histoire du club nordiste, décrochée à l’issue de l’une des plus belles campagnes de son histoire.

Un statut de deuxième puissance hexagonale du moment – certes loin derrière le PSG malgré le succès dans le Trophée des champions – qui oblige les Sang et Or à nourrir des ambitions dignes de leur nouveau rang. Comme Lille, Monaco ou d’autres avant lui, ce RC Lens ne saurait être considéré comme un petit Poucet tout heureux de jouer au milieu des grands dans le bac à sable, sans jamais chercher à les chatouiller. Bien au contraire.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com