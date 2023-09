Lens : à vivre une fois dans Séville

Certains leur promettaient l'enfer, les Sang et Or ont trouvé - à défaut du paradis - le bonheur à Séville. Dans la fournaise andalouse de Sánchez-Pizjuán où 2000 fidèles ont remué ciel et terre pour être de la partie, les hommes de Franck Haise se sont remis à l'endroit comme il le fallait.

Le poing est rageur, les visages radieux heureux : lors de ce retour aux affaires sur le Vieux Continent, les Lensois ont probablement lancé leur saison. Il y a pire pour relever la tête que de le faire en Ligue des champions. Mais avant de se rassurer dans l’arène du Sánchez-Pizjuán, il a d’abord été question d’amadouer la cité andalouse. Des sticks par-ci, des chants par-là – non sans quelques œufs balancés par des locaux chatouilleux – les Sang et Or ont investi Séville comme on entre à Disney : avec de grands yeux et de l’excitation à chaque coin de rue.

Le retour des ambassadeurs

Sous la relative fraîcheur des arbres du Prado de San Sebastian, quartier général du jour, Alexandre traîne non sans fierté son maillot Ola des années 1990. Comme ses compères, il a claqué quelques centaines d’euros (généralement entre 200 et 500 euros) pour cramer sous le soleil sévillan. Avec un argument, au-delà du plaisir : exporter le Sang et Or lifestyle . « On s’identifie aux valeurs du club , considère le trentenaire officiant dans l’immobilier. Ici, à l’étranger, les gens ne savent pas qui nous sommes. Quand on a loué la voiture à Malaga, le loueur nous a demandé quel était ce blason qu’on portait sur nos maillots. Quand on lui a dit que notre jouait la Ligue des champions, il n’en revenait pas. C’est ça aussi qui est génial avec ce retour en Europe. Faire découvrir Lens. » …

Propos recueillis par FC.



Photos : Iconsport et FC.

Par Florent Caffery, à Séville pour SOFOOT.com