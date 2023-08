Lens a le devoir d’y croire

Florian SOTOCA of Rc Lens celebrates his goal with his team mates during the Ligue 1 Uber Eats match between Stade Brestois 29 and RC Lens at Stade Francis Le Ble on August 13, 2023 in Brest, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Pour son retour en phase de groupes de la Ligue des champions, Lens a hérité d’Arsenal, du Séville FC et du PSV Eindhoven lors du tirage au sort, effectué ce jeudi. Une poule solide, mais dans laquelle les Artésiens auront l'obligation d'être ambitieux.

Les retrouvailles auraient pu être brutales. Absent de la Ligue des champions depuis 21 ans, le RC Lens y fait son retour cette saison. Relégué tout au fond du chapeau 4, en raison de son minuscule coefficient UEFA, le club de l’Artois pouvait craindre de tomber dans une poule terriblement relevée et d’être encerclé par des cadors du Vieux Continent. Ses chances de s’extirper de ladite poule auraient été quasiment réduites à néant et il aurait eu bien du mal à n’être autre chose qu’un faire-valoir. Le tirage au sort qui s’est déroulé ce jeudi a néanmoins réservé une issue autrement plus appréciable aux Sang et Or, versés dans le groupe B. De septembre à décembre, ils croiseront le fer avec Arsenal, le Séville FC et le PSV Eindhoven. Ces trois adversaires ont beau être habitués aux joutes européennes, on n’arrive pas à s’ôter de l’esprit l’idée selon laquelle le RCL a, tout de même, un réel coup à jouer.

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com