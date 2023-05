Lenny Kravitz et Billie Eilish, têtes d'affiche d'un concert pour la planète à Paris en juin

La chanteuse américaine Billie Eilish sur la scène du festival Lollapalooza à Santiago du Chili, le 17 mars 2023 ( AFP / JAVIER TORRES )

Lenny Kravitz, Billie Eilish ou encore Ben Harper se produiront le 22 juin à Paris lors d'un concert caritatif pour le climat et contre la pauvreté, en marge d'un sommet international organisé à l'initiative de l'Elysée, a annoncé mardi l'ONG Global citizen.

Les artistes H.E.R., Jon Batiste, Finneas et Mosimann participeront également aux festivités gratuites prévues au Champ de mars, qui avait déjà accueilli en 2021 une flopée de stars sous l'égide de l'organisation philanthropique, dont Elton John.

Intitulé "Power our planet (alimente notre planète): live in Paris", l'événement mettra en lumière le sommet pour un "nouveau pacte financier mondial", organisé les 21 et 22 juin dans la capitale à l'initiative du président Macron, dans le but de réformer le système financier international pour faire face au défi climatique.

Paris avait lancé l'idée de ce sommet à l'automne lors de la COP27 en Egypte avec la Première ministre de la Barbade Mia Mottley -- dont l'île est en première ligne face aux menaces du changement climatique --, qui co-préside la campagne "Power our planet" de Global Citizen.

Ajay Banga, alors candidat au poste de président de la Banque mondiale, à Nairobi le 8 mars 2023 ( AFP / Tony KARUMBA )

A travers cette campagne, l'ONG espère "une présence et des engagements forts" à Paris de la part du nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et des nations du G20.

Elle appelle à un "changement radical" pour permettre aux pays pauvres et en voie de développement d'accéder "aux financements dont ils ont urgemment besoin pour accélérer leur transition vers les énergies propres, renforcer leur résilience face aux catastrophes naturelles et répondre à leurs besoins les plus pressants".

"Il n'y aura pas de transition climatique à l'échelle mondiale si nous ne nous battons pas pour plus de justice et d'équité", prévient Emmanuel Macron, cité dans le communiqué.

Le chanteur américain Lenny Kravitz sur la scène des iHeartRadio Music Awards au Dolby Theatre à Los Angeles, en Californie, le 27 mars 2023 Broadcasted live on FOX. Emma McIntyre/Getty Images for iHeartRadio/AFP ( GETTY / Emma McIntyre )

"Les prochaines générations sont en train d'hériter d'une planète dévastée par le changement climatique", déplore Lenny Kravitz, appelant à "changer les choses".

Co-créée en 2008 par l'Australien Hugh Evans, Global Citizen, dont le siège est à New York, organise tous les ans depuis 2012 le Global Citizen Festival, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, distribuant des billets gratuits aux personnes promettant de se mobiliser contre la pauvreté.

Produit par Live Nation, le concert parisien de juin sera retransmis en ligne.