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Lena Oberdorf de nouveau trahie par son genou
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 09:51
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Lena Oberdorf de nouveau trahie par son genou

Lena Oberdorf de nouveau trahie par son genou

Photo non contractuelle. Coup dur pour le Bayern Munich qui a annoncé ce mercredi une nouvelle blessure de sa milieu de terrain Lena Oberdorf (24 ans). Le champion d’Allemagne en titre devra se passer de l’internationale allemande (51 sélections) « pour les prochaines semaines » , selon le bref communiqué publié par le club bavarois.

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JD pour SOFOOT.com

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