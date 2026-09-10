Lena Oberdorf de nouveau trahie par son genou
Photo non contractuelle. Coup dur pour le Bayern Munich qui a annoncé ce mercredi une nouvelle blessure de sa milieu de terrain Lena Oberdorf (24 ans). Le champion d’Allemagne en titre devra se passer de l’internationale allemande (51 sélections) « pour les prochaines semaines » , selon le bref communiqué publié par le club bavarois.
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