Lena Herzog : « J'ai écouté ces voix, leur musicalité, leur humanité »

Avec « Last Whispers », création audiovisuelle sur les langues menacées de disparition, la photographe met en images des enregistrements autochtones. Un oratorio cosmique.

Créée en 2016, à Londres, sous la forme d'une installation, Last Whispers, de Lena Herzog, emprunte sa matière première à une quarantaine de langues en voie de disparition. Sa version pour grand écran est présentée en France, alors que l'Unesco a fait de 2019 l'Année internationale des langues autochtones. Une fois n'est pas coutume, la photographe de 49 ans déborde ici du cadre de l'image.

« Last Whispers » est sous-titré « oratorio ». Cela signifie-t-il que la musique en constitue la dimension la plus importante ?

A l'origine, le projet devait être photographique. Je suis allée prendre des photos des derniers locuteurs d'une langue, mais je les ai aussi enregistrés en pensant que je diffuserais les voix dans l'environnement des portraits. J'en ai ultérieurement téléchargé, car beaucoup sont en accès libre et je me les suis passées en boucle quand j'étais dans mon labo à réaliser des tirages pour d'autres projets. Donc, pendant des années, j'ai écouté ces voix dans le noir et, peu à peu, j'ai pris conscience qu'elles formaient un chœur et que le plus important ne résidait pas dans le sens mais dans la musicalité de la phrase et dans son humanité. Voici pourquoi c'est un oratorio. Le projet s'est donc transformé en une proposition audiovisuelle qui met le son au premier plan et l'image au second.

N'est-ce pas étrange de voir vos photographies présentées dans un environnement sonore ?

Si, très. D'autant plus que ce projet concerne l'extinction des peuples, et que la disparition conduit au silence. Je connais le phénomène parce que j'ai été moi-même délocalisée. J'ai grandi en Russie et j'ai émigré aux Etats-Unis à l'âge de 20 ans. J'ai adopté l'anglais et j'ai en quelque sorte perdu la culture qui m'avait construite.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr