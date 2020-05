Lelouch tourne à Monaco un remake de sa traversée de Paris

Faute de grand prix de Monaco de Formule 1 ce week-end, pour cause de sortie de confinement, les rues de la Principauté ont tout de même résonné au son des moteurs de course, ceux de deux Ferrari, dont l'une était pilotée par le champion local, Charles Leclerc. Pour les besoins de la cause, puisqu'il s'agissait de tourner un court-métrage à l'aube au moment où les rues de la Principauté sont désertes. Le scénario n'est pas encore connu, mais l'heure du tournage, les protagonistes en place, notamment le réalisateur Claude Lelouch et le titre du film, « Grand rendez-vous », renvoient directement à une expérience décoiffante du réalisateur réalisée beaucoup plus tôt dans sa carrière, à Paris cette fois.

Il s'agissait à l'époque - c'était le 15 août 1976 à 5 h 30 du matin - de se rendre depuis le boulevard périphérique à la porte Dauphine jusqu'aux marches du Sacré-Cœur à Montmartre pour un rendez-vous. Du genre qui n'attend pas. Le tournage, réalisé avec Claude Lelouch au volant, sans aucune autorisation préfectorale, propose une traversée suffocante de la capitale au petit matin dans des rues heureusement quasi désertes.

Avec un minimum de précautions, le réalisateur, qui a fixé une caméra de 35 mm sur le pare-chocs de sa Mercedes 450 SLC, tourne un unique plan séquence de 8 minutes 39 secondes avec un reste de pellicule. Au programme, une pointe à 200 km/h avenue Foch et un conducteur qui prend

