Lejeune, enfin dans la fleur de l'âge

Héros de Newcastle dans un scénario incroyable ce mardi contre Everton (2-2), le Français Florian Lejeune signe en fanfare son retour au premier plan. Si la poisse arrête de lui coller aux basques, le défenseur a les cartes pour enfin s'épanouir en Angleterre.

2020 ne pouvait pas plus mal commencer. Le 1janvier dernier, Florian Lejeune était déjà sur le pont pour son cinquième match seulement de la saison avec l'équipe de Steve Bruce. C'était à St James' Park face à Leicester et ça s'était rapidement transformé en après-midi cauchemar : le défenseur central de Newcastle, ce mercredi-là, offrait tout simplement, à base de relances désastreuses, deux buts à auxpour une déconvenue à l'arrivée (0-3). Autant dire que dans sa causerie d'avant-match avant la réception desce mardi, Carlo Ancelotti n'avait pas trop dû s'attarder sur le défenseur de 28 ans, sur le banc trois jours plus tôt contre Chelsea, au moment d'évoquer les menaces qui allaient planer sur Goodison Park. Grossière erreur puisqu'au moment où Newcastle, dans le, n'avait "" et que son entraîneur attendait du dépassement de fonction, c'est lui qui a pris ses responsabilités. Avec son drôle de ciseau retourné et son égalisation rageuse validée grâce à la, pour un doublé réalisé après la 92minute, il a signé le coup de la soirée et rappelé qu'Allan Saint-Maximin n'était pas le seul Frenchie garnissant l'effectif de Nouveau Château.Le garçon n'avait tout simplement jamais scoré en Premier League et cela s'explique plutôt logiquement : depuis son arrivée à Newcastle upon Tyne, à l'intersaison 2017 en provenance d'Eibar suite à un appel de Rafa Benítez, son corps ne lui a pas fait beaucoup de cadeau. Ça a commencé lors de l'été 2018 au terme d'un premier exercice mitigé en Angleterre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com