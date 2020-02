Leipzig tient tête au Bayern

Étouffé en première période, beaucoup plus inspiré et combatif après la pause, Leipzig a rendu coups pour coups au Bayern, logiquement tenu en échec sur sa pelouse. Seul regret pour les Saxons, leur maladresse dans le dernier geste, qui les a peut être privé d'envoyer au tapis un Rekordmeister tout sauf impérial ce dimanche.



Bayern 0-0 Leipzig

Gros Bayern, petite finition

Déchirure musculaire pour Julian Brandt

A choisir, on dirait que l'examen est du genre réussi. Leipzig a-il vraiment ce qu'il faut dans le bide, pour regarder le Bayern dans le blanc des yeux cette saison? Les Saxons, largement dominés en première période, enthousiasmants en seconde, ont semble-il répondu par l'affirmative ce dimanche. Il aura seulement manqué aux protégés de Nagelsmann, un point final, une conclusion épique en forme de but, pour parachever entièrement leur démonstration.Coquinou d'entrée, le Bayern impose vite sa domination à Leipzig, contraint de se soumettre dès l'engagement. Pas effrayés pour un sou par le dauphin de Bundesliga, les Munichois se font plaisir, tout de suite : Alcantara allume une première mèche soufflée par un plongeon de Gulácsi, quand les latéraux, Davies comme Pavard, font quasi office d'ailiers bis et bombardent en centre tendus la surface saxonne. Forcément, au quart d'heure de jeu, Leipzig suffoque, avec 27 tous petits pourcents de possession de balle.Et alors? Alors rien du tout. Inspiré dans la construction, le Bayern peine dans la finition, en se grillant les neurones les nombreuses fois où Gnabry et compagnie se retrouvent dans la surface adverse. Les fameuses dernières passes sont irrémédiablement manquées, et seul Lewandowski garde toute sa tête dans les seize mètres : le Polonais, servi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com