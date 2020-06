Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leipzig s'impose à Hoffenheim Reuters • 13/06/2020 à 01:53









Leipzig s'impose à Hoffenheim par Matthieu Cointe (iDalgo) Le RB Leipzig s'est imposé sur la pelouse d'Hoffenheim dans le match inaugural de la 31ème journée de Bundesliga (2-0). Les joueurs de Julian Nagelsmann ont plié la rencontre dès le premier quart d'heure, grâce à un doublé de Dani Olmo. Arrivé au mercato hivernal en provenance du Dinamo Zagreb, le jeune espagnol a enfin lancé sa saison avec 3 réalisations sur ses 3 derniers matches. Leipzig reste 3ème au classement et prend 6 points d'avance sur le Borussia Monchengladbach et le Bayer Leverkusen, ses concurrents directs pour une place en Ligue des Champions. Le club du groupe Red Bull n'est plus qu'à une longueur de Dortmund, 2ème du championnat allemand. De son côté, Hoffenheim reste 7ème, à deux points d'une potentielle place pour les tours préliminaires de la Ligue Europa.

