Leipzig s'impose à Cologne et remonte sur le podium

par Matthieu Cointe (iDalgo) La course à la Ligue des Champions est haletante en Bundesliga. Ce lundi, le RB Leipzig a dominé Cologne dans le dernier match de la 29ème journée du championnat allemand (4-2). Jhon Cordoba avait pourtant ouvert le score pour les Boucs en début de rencontre, avant de sortir sur blessure à la 25ème minute. Patrik Schick a égalisé de la tête et Christopher Nkunku a permis à son équipe de prendre l'avantage avant la mi-temps. Timo Werner et Dani Olmo ont ensuite fini le travail, alors qu'Anthony Modeste avait réduit la marque d'une jolie frappe lointaine. Leipzig n'a plus perdu depuis 10 rencontres en Bundesliga et grimpe sur le podium, aux dépens du Borussia Monchengladbach. De son côté, Cologne est sur une série de 5 matches sans victoire et reste 11ème du championnat.

