Leipzig prend l'avantage à Tottenham, l'Atalanta cartonne par Matthieu Cointe (iDalgo) Le RB Leipzig prend une option pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés 1 à 0 sur la pelouse des Spurs ce mercredi soir. Dominateurs en première période, les Allemands auraient pu repartir d'Angleterre avec un avantage plus large, mais Hugo Lloris a limité la casse. Timo Werner a inscrit le seul but de la rencontre sur pénalty à l'heure de jeu. Le réveil des joueurs de Mourinho en fin de rencontre n'a pas suffi et Tottenham devra s'imposer au retour pour espérer une qualification. Dans l'autre choc de la soirée, l'Atalanta a dominé Valence (4-1). La défense des visiteurs a pris l'eau face au jeu offensif des Italiens. Ilicic, Freuler et Hateboer deux fois ont permis à Bergame de prendre le large. La réalisation de Cheryshev à la 66e minute maintient ses coéquipiers en vie, mais les Espagnols devront se surpasser au match retour pour croire au miracle.

