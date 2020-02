Leipzig, la révolution est en marche

Une audace insoupçonnable et récompensée ">à Tottenham en 8e de finale de C1 (0-1) mercredi dernier, une démolition de Schalke sur sa propre pelouse (0-5, quatre passes décisives de Christopher Nkunku) samedi en championnat : pas grand-monde ne résiste à la puissance du RB Leizpig en ce moment. Jeune, décomplexée tout en revêtant la solidité d'un vieux briscard, l'équipe de Julian Nagelsmann a déjà les moyens de mettre l'Allemagne et l'Europe à ses pieds.

Un labo en expansion

Manchester City a tout tenté. Et tentera tout jusqu'au bout. Sergio Agüero, David Silva, Kevin De Bruyne, des artistes à la pelle, dirigés par un manager qui aura révolutionné presque à lui tout seul les canons du football anglais. Grâce en partie à Pep Guardiola, l'Angleterre a regardé ce Manchester City et son football de rêve avec les yeux de Chimène pendant des années. Elle l'a admiré. Elle se sera souvent inclinée. Mais elle ne l'aura jamais aimé. Accepter ce Manchester City, marionnette aux fils tirés par une puissance étrangère, comme l'un des siens, ça, jamais. Et lesne pourront rien faire, sauf pleurer sur l'épaule de leurs alter ego, le RB Leipzig au premier rang. En Allemagne, le club de Saxe est confronté à la même problématique depuis un copeau de temps. Football attractif, vent de liberté, parfum de différence : tous balayés d'un revers de main par une gifle de tradition et de purisme. Mais à l'inverse de leurs compères, lesne désespèrent pas de conquérir les coeurs de l'Europe. Ils sont même déjà en train d'y parvenir.Pourquoi ? Comment ? Déjà parce que le RB Leizpig a des faux airs d'Ajax 2018/2019, cette équipe qui avait passé un bon coup de balai dans une C1 lestée d'inertie par son football sans calcul et son esprit libre et indépendant. Il faut voir jouer ce Leipzig pour comprendre qu'il est souvent la promesse de voir du beau football, des joueurs qui se cherchent en permanence, du mouvement, des combinaisons délicieuses, de l'audace et une quête constante d'esthétisme. Il fallait voir jouer ce RB Leipzig à Tottenham mercredi dernier en 8de finale aller de C1 (0-1), prendre d'assaut ce stade hostile sans l'ombre d'une appréhension, bousculer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com