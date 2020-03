Leipzig fait exploser Tottenham

Vainqueur logique à l'aller, Leipzig a filé une deuxième leçon à Tottenham au retour (3-0) grâce notamment à un doublé de Marcel Sabitzer et à un but inscrit en fin de match par Forsberg. Résultat : Julian Nagelsmann devient le plus entraîneur de l'histoire qualifié pour un quart de finale de Ligue des champions. Déjà grand.

Reculer pour mieux tomber

Julian Nagelsmann s'est fait beau comme un camion. Unimpeccable, les cheveux bien peignés et un rasage de près. Le jeune allemand a vécu mardi soir "" de sa jeune carrière et a mis les formes. Mieux : il y a mis la manière, tant son Leipzig, vainqueur à l'aller à Londres (0-1), a marché sur un Tottenham rapidement plié en quatre et a roulé sur le finaliste de la dernière édition grâce à un jeu pro-actif, maîtrisé de bout en bout et un contrôle permanent. Verdict ? Les Allemands se sont largement imposés (3-0) et Nagelsmann devient ce soir le plus jeune entraîneur qualifié pour un quart de finale de Ligue des Champions, dépassant au passage le Didier Deschamps de 2004. Grand, très grand.La frontière entre le coup de génie et le coup de grisou n'est pas épaisse. Parfois, on brille par bravoure, parfois ça vous saute à la tronche. En alignant Ryan Sessegnon plutôt que Vertonghen et en décidant de calquer son système sur celui de Nagelsmann, José Mourinho annonce la couleur : son Tottenham n'a rien à perdre et ne déboule pas en Allemagne pour crever la gueule ouverte. Les premières secondes de la rencontre en sont la preuve et voient lesfoncer sur