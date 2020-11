So Foot • 04/11/2020 à 23:00

Leipzig fait craquer Paris

Bien lancé par un but précoce d'Ángel Di María et une bonne entame de match, le PSG a vu Leipzig revenir sur lui avant finalement de sombrer en Allemagne (2-1). Une nouvelle soirée difficile pour Paris qui a même terminé à neuf avec les exclusions d'Idriss Gueye et de Presnel Kimpembe.

Leipzig 2-1 PSG

Paris démarre bien, mais Nkunku est là

Julian Nagelsmann avait prévenu :de prendre le PSG. À la fin de cette première manche remportée par son équipe, ce mercredi soir à domicile, il est bien difficile de lui donner tort. Car si sa formation a souffert pendant une petite période, elle aurait certainement perdu les pédales face au Paris qui l'avait éjecté de la Ligue des champions l'été dernier. Mais en ce soir de novembre, c'est bien son Leipzig qui a fini par faire craquer Paris. À tous les niveaux.Même sans Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti ou encore Juan Bernat, Paris se présente à la Red Bull Arena en donnant le sentiment d'avoir ingéré des litres de boissons énergisantes. Moise Kean sent que Dayot Upamecano n'est pas dans un grand soir et l'Italien ne va attendre que six petites minutes pour commencer la séance de torture. L'attaquant parisien chipe le ballon dans les pieds du Français, glisse un ballon en profondeur pour Ángel Di María qui glace Péter Gulácsi (0-1, 6). La riposte ne tarde pas à arriver : à la suite d'un décalage côté droit, Amadou Haidara allume Keylor Navas au point de penalty, mais le réflexe du portier parisien est exceptionnel (8). Dans ce premier quart d'heure, les temps morts sont inexistants au grand dam d'Upamecano : à la suite d'un petit ballon piqué de Pablo Sarabia parfaitement contrôlé par Kean, l'international français du RB Leipzig