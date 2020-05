Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leipzig écrase Mayence Reuters • 24/05/2020 à 18:31









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le RB Leipzig renoue avec la victoire. Les joueurs de Julian Nagelsmann n'ont fait qu'une bouchée de Mayence cet après-midi (5-0). À l'extérieur, dans un stade vide, Timo Werner s'est offert un joli triplé pour porter son total à 24 buts en championnat cette saison. Poulsen et Sabitzer ont aussi marqué. Le RB Leipzig retrouve la victoire après trois matches nuls de suite en Bundesliga et se hisse à nouveau sur le podium. Christopher N'Kunku et ses coéquipiers sont à 3 points de Dortmund, 2ème, et à 7 longueurs du leader bavarois. De son côté, Mayence se rapproche de la zone rouge et passe 15e, avec seulement 3 points d'avance sur Dusseldorf, qui jouera son match contre Cologne en fin d'après-midi.

