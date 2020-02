Leipzig donne la leçon à Tottenham

Sans complexe, Leipzig est allé logiquement s'imposer face à Tottenham mercredi soir (0-1) grâce à un penalty transformé en seconde période par Timo Werner. Au-delà du résultat, les hommes de Nagelsmann ont surtout avalé tactiquement le finaliste de la dernière édition.

Tottenham 0-1 Leipzig

L'hymne à la joie de Leipzig

La bande-annonce annonçait un choc entre générations. Au-delà, ce Tottenham-Leipzig aura rempli une deuxième promesse : celle d'une conversation de styles entre deux visions opposées entre d'un côté, un José Mourinho venu avec ses absents (Kane, Son) et un 4-4-2 ultra-compact, et, de l'autre, un Julian Nagelsmann aventureux, arrivé à Londres avec une défense retapée (où Ampadu a été excellent) mais aussi avec sa philosophie accrochée à la ceinture. Ses joueurs ont alors regardé lesdans les yeux, ont joué et ont maîtrisé tactiquement, et mathématiquement (0-1), le finaliste de la dernière édition, désormais contraint à l'exploit s'il souhaite grimper dans le grand huit cette saison. Et pour ça, Tottenham a du boulot.José Mourinho a beau essayer, il n'y arrive pas. Impossible de calmer cet adversaire débarqué dans son salon avec l'envie de tout dévorer : le ballon, le temps, les espaces. Partant, sesse recroquevillent et baissent la tête, espérant que cette tempête va rapidement cesser. Problème, les joueurs de Leipzig n'ont pas la moindre envie de s'arrêter et répètent les circuits, enchaînant les dépassements de fonctions et essorant leur hôte sans le moindre sentiment. Ainsi, après 120 secondes, la bande de l'audacieux Nagelsmann a déjà frappé quatre fois au but de Lloris, le gardien français étant même sauvé par son poteau sur une praline d'Angeliño (2e) alors que Patrik Schick fout un bordel monstre dans le couple Davinson Sánchez-Toby Alderweireld. Pour le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com