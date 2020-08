Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leipzig affrontera Paris Reuters • 13/08/2020 à 23:30









Leipzig affrontera Paris par Adonis Vesin (iDalgo) Leipzig continue d'écrire son histoire. Les Allemands ont imposé leur jeu et leur pressing pendant toute la rencontre. Un centre de Sabitzer pour Olmo a débloqué la rencontre (51e). La rentrée de Joao Felix a fait beaucoup de bien à l'Atletico. Le Portugais provoque un penalty, qu'il convertit lui-même (71e). Les Lipsiens n'ont pas renoncé à attaquer et Adams, sur un centre intelligent d'Angelino, a vu sa frappe contrée par Savic tromper Oblak (88e). Le Français Dayot Upamecano, impérial en défense, a été élu homme du match. Leipzig disputera sa première demi-finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain mardi prochain.

