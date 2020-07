Leicester, usé comme un renard

Le verdict est difficile à encaisser pour Leicester : défaits dimanche par un Manchester United qui lui a d'ailleurs volé son siège dans le Big Four (0-2), les Foxes, cinquièmes, ne disputeront pas la Ligue des champions l'année prochaine. Pourtant, les hommes de Brendan Rodgers avaient passé la quasi-totalité de la saison sur le podium : comment ont-ils pu saborder leur fin de saison ?

Le péril jeune

Rodgers

Dimanche dernier, quelques minutes seulement après la défaite des siens face à Manchester United (0-2), Brendan Rodgers préférait faire bonne figure. ", affirmait-il alors.". Mais derrière les mots de circonstance, il y avait une autre réalité, plus triste, celle que le coach deslaissait lui-même entrevoir la veille en annonçant fièrement que ses joueurs "". De fait, Leicester a passé quasiment l'intégralité de la saison sur le podium, avant de s'écrouler dans la dernière ligne droite et de terminer, finalement, à la cinquième place. Malgré un bilan historique, reste donc une impression, celle que pour passer en quelques mois d'une démonstration face à Southampton (9-0) à une humiliation contre Bournemouth (1-4), les hommes de Rodgers ont forcément sabordé leur saison.La fin de saison ratée de Leicester laisse naturellement penser à un énorme, créé par la pression du sprint final à une période où ses concurrents directs haussaient leur niveau de jeu, Manchester United en particulier. Sur les dix rencontres disputées depuis le 20 juin, les hommes de Brendan Rodgers en ont perdu cinq et n'en ont remporté que deux, vendangeant du même coup l'avantage de huit points qu'ils avaient sur les. Mais à y regarder de plus près, la mauvaise passe de Leicester n'est pas forcément à mettre sur le compte d'un sprint final mal négocié, ni de l'interruption de la saison. En effet, la baisse de forme desremonte à décembre : depuis la prolongation de contrat de Rodgers, paraphée au début du mois, Leicester n'a en effet pris que 27 points en 22 rencontres de championnat, et a été éliminé par Aston Villa en demi-finale de la League Cup et par Chelsea en quarts de finale de la Cup.