Leicester tombe à Norwich par Samuel Martin (iDalgo) Leicester continue de flancher. En difficulté ces derniers temps, les Foxes enchaînent un 5e match sans victoire toutes compétitions confondues en s'inclinant sur la pelouse de Norwich (1-0) en ouverture de la 28e journée de Premier League. Dans un match animé par les occasions et les sauvetages des deux gardiens les montants ont également tremblé comme sur la frappe de Dennis Praet, repoussé par le montant gauche de Tim Krul (25'). La situation se débloquera seulement en seconde période. Kelechi Iheanacho pense tout d'abord ouvrir le score en trompant le portier hollandais d'une frappe du gauche, mais son but sera refusé après visionnage de la VAR pour une main au début de l'action (49'). Ce sont finalement les Canaris qui inscriront l'unique réalisation de la rencontre par l'intermédiaire de Lewis (70'). Ces derniers restent lanterne rouge mais reviennent provisoirement à 4 points du premier non-relégable. Toujours privés de Jamie Vardy, Leicester perd des points précieux dans la lutte pour la Ligue des Champions.

