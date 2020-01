Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leicester tombe à Burnley Reuters • 19/01/2020 à 17:32









Leicester tombe à Burnley par Victor Gatinel (iDalgo) Les Foxes avaient l'occasion de revenir à hauteur de Manchester City à la 2e place du classement de Premier League lors de cette 23e journée. Malheureusement pour Brendan Rogers et ses hommes, Burnley en a décidé autrement en s'imposant 2 à 1 sur sa pelouse. Sans idée dans le jeu, Leicester ouvre tout de même le score par l'intermédiaire de Barnes (33e). Au retour des vestiaires, Wood trouve la faille sur corner (56e). Malgré cette égalisation, les locaux souffrent et concèdent un penalty. Pope remporte son duel face à Vardy et maintient ses partenaires dans la rencontre. Muet depuis le 21 décembre dernier, l'inefficacité de l'international anglais est sanctionnée en fin de rencontre. Westwood profite d'un mauvais dégagement de Evans pour crucifier Schmeichel (79e). Burnley arrache la victoire et met un terme à une série de 4 revers consécutifs en championnat. Les Clarets comptent désormais 5 points d'avance sur Aston Villa, premier relégable.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.