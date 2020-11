Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leicester s'impose à Leeds Reuters • 02/11/2020 à 23:36









Leicester s'impose à Leeds par Samuel Messberg (iDalgo) Leicester se déplaçait sur la pelouse du Leeds de Marcelo Bielsa ce lundi soir pour le compte de la septième journée de Premier League. Les visiteurs se sont imposés 4 buts à 1 grâce à des buts de Barnes (2'), Tielemans (21', 91' s.p.) et l'inévitable Vardy (76'). Le but des locaux a été inscrit par Dallas à la 48ème minute. Au classement Leicester prend la seconde place derrière Liverpool tandis que les joueurs de Leeds sont maintenant douzième. Les hommes de MArcelo Bielsa iront à Crystal Palace le weekend prochain alors que Leicester recevra Braga en Europa League puis les Wolves en Premier League.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.