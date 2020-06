Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leicester reste muet contre Brighton Reuters • 23/06/2020 à 21:15









par Matthieu Cointe (iDalgo) Leicester a été tenu en échec par Brighton dans le premier match de la 31ème journée de Premier League ce mardi (0-0). Pour leur retour au King Power Stadium, les Foxes auraient même pu s'incliner sans un Kasper Schmeichel, auteur d'une superbe parade sur un pénalty frappé par Neal Maupay en début de rencontre. Deuxième match nul de suite pour Leicester et les hommes de Brendan Rodgers restent sur le podium, avec 4 points d'avance sur Chelsea, qui jouera jeudi contre Manchester City. De son côté, Brighton est 15ème n'a plus perdu depuis 3 rencontres en championnat. L'équipe de Graham Potter pointe à 6 longueurs de Bournemouth, premier relégable.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.