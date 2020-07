Leicester résiste à Arsenal, qui a mené tout le match avant de se faire égaliser sur la fin à dix contre onze

Après avoir longtemps menés grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang, les Gunners se sont fait avoir en se laissant rejoindre sur la fin sur une égalisation de Jamie Vardy. La faute à l'expulsion d'Eddie Nketiah, expulsé sans même avoir touché la sphère ?

Arsenal 1-1 Leicester

20/32, pour PEA

Les Gunners enchaînent face aux Wolves et s'accrochent au rêve européen

Tout allait plutôt bien pour Arsenal, dans ce qui paraissait être un monde idéal. Chez eux, lesmenaient contre une équipe du Top 4. Sur la plus petite des marges, certes. Mais les trois unités étaient là, et elles leur permettaient de réaliser une bonne petite affaire au classement. Et puis, patatras. Un jeune de 21 ans est rentré, et son inexpérience lui a valu un carton rouge. Malheureusement pour lui et ses camarades, sa formation n'a pas tenu en infériorité numérique. Leicester est en effet revenu, et les locaux on gaspillé deux points. De quoi diminuer drastiquement leurs espoirs de coupe d'Europe...De la pluie, de la pluie et de la pluie. Que retenir de plus, dans cette première période grisonnante ? La titularisation de Lacazette, la présence sur le banc de Pépé ? Non, plutôt l'ouverture du score d'Aubameyang en milieu d'acte. Sur une accélération de Saka bien lancé par Ceballos, le Gabonais repère facilement le chemin des filets. 1-0, en faveur d'Arsenal.Avec ce mauvais résultat, Leicester laisse la troisième position à Chelsea tout en laissant Manchester United trop proche de lui (trois unités d'avance, avec un match en plus). Lesont donc tout intérêt à se révolter, face à cesqui pointent à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com