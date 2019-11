Leicester met Unai Emery dans les cordes

Sous pression avant ce déplacement au King Power Stadium, Unai Emery a vu son Arsenal s'incliner logiquement (2-0) face à un Leicester qui enchaîne et qui attrape la place de dauphin de Liverpool. Et Jamie Vardy a encore cogné.

Leicester 2-0 Arsenal

Un homme flippé et des brouillons

Peut-être qu'il s'agit d'une piste savonnée : en décembre 2015, Chelsea s'inclinait à Leicester et Roman Abramovich licenciait José Mourinho le lendemain matin. Quatre ans plus tard, Arsenal vient de se vautrer au King Power Stadium, et c'est au tour de l'avenir d'Unai Emery d'être brisé en mille morceaux. Si pour le moment l'Espagnol est toujours aux commandes des, la troisième défaite de la saison d'Arsenal en Premier League pourrait bien être celle de trop. Samedi, dans les Midlands, la bande d'Emery a été dépouillée en seconde période, grâce notamment à un Vardy de nouveau décisif et plus que jamais meilleur buteur du Royaume. Plus encore : Arsenal a été dépecé par un Leicester qui est ce soir dauphin de Liverpool.Plus flippés, tu meurs. Avant de venir se tremper à Leicester, Unai Emery connaissait les chiffres : aucune victoire pour Arsenal au King Power Stadium depuis septembre 2015, aucun succès l'extérieur pour lesen Premier League depuis le 11 août dernier, aucune défaite à domicile pour lesdepuis sept mois. Rien que ça. Autre chose ? Oui, Leicester présente aussi la meilleure défense du championnat et la deuxième meilleure attaque. En gros, cette équipe fait peur, à tout le monde, et notamment à un Emery qui, au moment de voir ses gars s'avancer sur la piste, préfère se planquer sous une capuche en attendant patiemment le début du bal. Un drôle de bal, d'ailleurs, qu'Arsenal débute sur la pointe des pieds et avec un seul objectif : résister, ce que lesréussissent très bien à faire