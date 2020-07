Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leicester manque l'occasion de remonter sur le podium, Bournemouth se relance Reuters • 13/07/2020 à 00:36









Leicester manque l'occasion de remonter sur le podium, Bournemouth se relance par Florian Burgaud (iDalgo) Après la lourde défaite concédée par Chelsea sur la pelouse de Sheffield Utd (3-0), Leicester pouvait regrimper sur le podium de la Premier League en s'imposant devant Bournemouth, 19e du classement. Si l'infernal Jamie Vardy, auteur de son 23e but de la saison, avait ouvert le score à la 23e minute, les Foxes ont craqué en seconde période. C'est peu après l'heure de jeu que la rencontre a basculé au profit des Cherries : en deux minutes, ils ont pris l'avantage sur un penalty de Junior Stanislas (66e) et un but de Dominic Solanke (67e). Dans la foulée, le défenseur turc Caglar Söyüncü se faisait expulser. En fin de match, Bournemouth alourdissait la note des champions 2016 de deux autres buts. Avec cette large victoire, les hommes d'Eddie Howe passent 18es à trois points de Watford et West Ham. Pour le podium, Manchester United peut prendre la troisième place ce lundi soir en battant Southampton à Old Trafford.

