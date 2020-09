Leicester fait valdinguer Manchester City

Trois penalties provoqués et cinq buts concédés : Manchester City a frisé le ridicule à domicile contre Leicester ce dimanche et a explosé en vol (2-5). Mais c'est surtout l'immense performance des Foxes, résilients après une entame de match laborieuse et une ouverture du score à remonter, qui mérite d'être soulignée. Avec son triplé, Jamie Vardy a évidemment été le grand bonhomme d'un match à rebondissements et marqué par les errements des Citizens.

Manchester City 2-5 Leicester

Manchester City peut-il mieux faire

Vingt minutes se sont écoulées à l'Etihad Stadium que plus grand-monde ne donne cher des chances de Leicester. À ce moment-là, Leicester court après le score depuis la 4minute, assiste impuissant à la partition du trio De Bruyne-Mahrez-Sterling et se demande depuis quand il a évolué aussi bas sur le terrain. Et puis... Parce que ce Manchester City est aussi brillant devant qu'il est parfois affligeant derrière, l'improbable renversement de situation est devenu de l'ordre du possible. Et parce que Leicester, surtout, compte deux oiseaux rares dans ses rangs. Un : un Brendan Rodgers qui n'a pas hésité à dégager son fidèle 4-1-4-1 pour un système à cinq défenseurs et dont le plan a fonctionné à merveille. Deux : Jamie Vardy, évidemment. Qui d'autre ! Transformer deux penalties est une chose. Se les être procurer soi-même, comme un très grand qu'il est, et en ajoutant une éblouissante panenka au tableau, en est une autre. Comme l'ensemble de la prestation des, en somme, qui ajouteront deux pions dans un match rocambolesque.