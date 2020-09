Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leicester et Vardy assomment Manchester City Reuters • 27/09/2020 à 19:29









Leicester et Vardy assomment Manchester City par Adonis Vesin (iDalgo) Leicester était trop fort. Manchester City n'a pu jouer qu'un quart d'heure, le temps de marquer (Mahrez, 4e). Derrière, les Foxes ont déroulé. Jamie Vardy a inscrit un triplé dont deux penalties (37e, 54e, 58e). Un bijou de James Maddison, une frappe de vingt mètres enroulée dans la lucarne d'Ederson (77e), a mis les hommes de Brendan Rodgers à l'abri. Nathan Aké a relancé le suspense d'une tête sur corner (4-2, 84e) mais une faute de Benjamin Mendy a permis à Tielemans (5-2, 88e) de clore le résultat sur penalty. Seul point noir pour Leicester, la sortie sur blessure d'Evans. Pep Guardiola a de quoi être pensif sur son banc, les Skyblues, plombés par les blessures, sont en difficulté dans ce début de saison.

