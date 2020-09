Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leicester et Brighton larges vainqueurs Reuters • 20/09/2020 à 22:31









par Adonis Vesin (iDalgo) L'après-midi anglaise a été riche en buts. Leicester, après son succès 4-2 contre Burnley, prend la tête de la Premier League. Chris Wood (10e) avait lancé les Clarets, même s'il semblait y avoir faute sur Justin. Barnes égalisait après un excellent travail de conservation de Vardy (1-1, 20e) avant de pousser Pope à s'employer (32e). Les Foxes s'envolaient en deuxième période. Après une passe laser de Tielemans pour Castagne, Pieters contrait le centre dans son propre but (2-1, 50e). Le premier but de Justin en championnat permettait de creuser l'écart (3-1, 61e). Dunne (3-2, 73e) ouvrait aussi son compteur en PL de la tête sur un coup-franc mais Praet redonnait deux longueurs d'avance à Leicester d'un pétard à vingt mètres (79e). Wood, tout seul devant Schmeichel, tirait sur le poteau (88e). De son côté, Newcastle a lourdement chuté à la maison contre Brighton (0-3). Neil Maupay a claqué un doublé (4e, 7e). Le Français convertissait un penalty (4e) provoqué par Lamptey et concédé par Saint-Maximin, qui sortira sur blessure (33e). Il reprenait ensuite un centre de Trossard (7e). Ce même Trossard trouvait le poteau en deuxième période. Connolly clôturait la marque (3-0, 83e) sur un service de Maupay. Les Seagulls décrochaient leur première victoire de la saison dans le nord de l'Angleterre. Ils devront toutefois faire sans l'ancien Lillois Bissouma, exclu après un pied dans la tête de Jamal Lewis sur une aile de pigeon ratée.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.