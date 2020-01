Leicester dépèce West Ham, Tottenham se sort du piège Norwich

Leicester en balade, Tottenham sans rassurer : rien de neuf sous le soleil. Si les Foxes ont déboîté West Ham (4-1) ce mercredi soir en Premier League, les Spurs, eux, ont galéré pour triompher de la lanterne rouge Norwich (2-1).

Leicester 4-1 West Ham

Une éclatante victoire peut-elle avoir un goût amer ? Assurément : lesde Leicester ont certes disposé facilement de West Ham, ce mercredi soir, mais ils ont aussi perdu Jamie Vardy, sorti sur blessure.En Angleterre, au poste de latéral droit, il y a soi-disant Trent Alexander-Arnold et les autres. Mais les adorateurs des- et les fans de l'OGC Nice - savent très bien que leur Ricardo Pereira chéri n'a rien à envier au génial. Pas étranger à l'excellent début de saison de Leicester, et encore une fois monstrueux ce soir, le Portugais s'est offert un combo passe décisive-but du break pour saucissonner destrès décharnés. À l'origine de l'action sur le premier pion, le joueur de 26 ans reste traîner dans la surface et pique vers le but un bon ballon d'Harvey Barnes. Pour assurer le coup, l'ailier anglais préfère catapulter lui-même le cuir dans les filets à bout portant. Une très belle réponse à un supposé coup dur intervenu une minute plus tôt : la sortie sur blessure de Nampalys Mendy - ancien niçois, lui aussi.Oiseau de mauvais augure, le milieu défensif français contamine dix minutes plus tard le pion le plus important de l'échiquier Leicester : Jamie Vardy, meilleur buteur de Premier League. Vraisemblablement touché aux ischio-jambiers, l'attaquant anglais doit lui aussi céder sa place. Mais comme une blessure semble immédiatement précéder un but pour lesce soir, Ricardo Pereira y va de son Lire la suite de l'article sur SoFoot.com